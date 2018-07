Etihad va remplacer son A330-300 par un Boeing B787-9 sur la liaison Abu Dhabi – Rabat à partir du 3 octobre 2018. Le Dreamliner disposera de 8 First Suites, 28 places en Business et 199 sièges en classe Économique.



Il décollera de son hub à 10h40 tous les mercredi et vendredi (arrivée à 16h00) et à 19h40 de la capitale marocaine (arrivée à 6h20 +1).