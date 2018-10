Le Dreamliner d'Etihad va voler vers Bruxelles et Kuala Lumpur

Etihad Airways a prévu de déployer son Boeing 787-9 sur Kuala Lumpur et Bruxelles.



Le Dreamliner se posera tous les jours en Malaisie à compter du 20 décembre 2018. Le Boeing remplacera l'A330-200 qui effectue actuellement la liaison quotidienne entre Abu Dhabi et la Belgique, à partir du 3 janvier 2019.



L'appareil biclasse dispose de 299 places dont 28 Business Studio. Cette classe Affaire propose un siège-lit plat offrant 20% d'espace personnel supplémentaire. Les clients ont également à leur disposition un écran individuel tactile de 18 pouces, le wifi à bord et 7 chaînes de télé par satellite