Le Drian/Lemoyne, le duo maintenu au Tourisme

Le voyage d'affaires n'est sans doute pas la première de leurs préoccupations mais c'est le même duo Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne qui reste en charge du tourisme. Jean-Yves Le Drian conserve le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et Jean-Baptiste Lemoyne reste le secrétaire d’Etat.



Par ailleurs la ministre des Transports Elisabeth Borne a également été reconduite dans ses fonctions.