Le Dublin – New York de Norwegian devient bi-quotidien

Norwegian va booster ses fréquences afin de voler deux fois par jour entre Dublin et l'aéroport Stewart International, dans l'Etat de New York, situé à 60km de Manhattan. Le B737 Max de la low-cost décollera d'Irlande à 8h10 et 14h30 pour des atterrissages aux USA à 10h30 et 16h50 respectivement.



Le Boeing proposera des départs de l'Etat de New York à 12h25 et 21h00 pour des atterrissages à Dublin respectivement à 23h45 et 8h20(+1).