Le Francilien roule entre Saint-Nom-la-Bretèche et Paris Saint-Lazare

Après 10 mois de travaux, le Francilien est arrivé sur l'axe Saint-Nom-la-Bretèche - Paris Saint-Lazare de la ligne L. Depuis début septembre, les anciennes rames Z6400 sont en effet remplacées progressivement par ces nouveaux trains.



Les nouvelles rames Francilien offrent des sièges plus larges et 15% d’espace supplémentaire aux usagers. Les passagers ont aussi à leur disposition des écrans d'information, un chauffage au sol et une meilleure climatisation en été, un éclairage zen et de grandes vitres.



24 rames Francilien circuleront sur l’axe Saint-Nom La Bretèche / Paris Saint-Lazare, pour un montant de 235M€ pour cette branche de la ligne L.



Les travaux, réalisés par SNCF Réseau pour 13,5 M€ ces 10 derniers mois, ont consisté à modifier les quais et à déplacer les voies et caténaires.