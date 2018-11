Le GPS Invoxia garantit le traçage des bagages

Invoxia développe un GPS capable de veiller à distance sur les valises des voyageurs. Grâce à un système de géolocalisation, le dispositif envoie des alertes en temps réel sur le smartphone du propriétaire en cas de perte ou sur simple demande. L'utilisateur peut définir des zones de sécurité et recevoir des notifications à chaque fois que le tracker entre ou sort de ces zones.



«Avec la multiplication des voyages d’affaires, ou d’agrément, le nombre de bagages en transit augmentent sans cesse, les risque qu’il y ait des pertes aussi… Notre tracker rassemble ces qualités pour s’adapter aux contraintes des voyageurs et nous libérer du stress de l’incertitude», déclare Serge Renouard, CEO et cofondateur d'Invoxia. Il dispose d'une autonomie allant jusqu'à 8 mois et se charge en 1h30.