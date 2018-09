Le Groupe Aéroports de la Côte d'Azur est neutre en carbone

L’ensemble des plates-formes du Groupe Aéroports de la Côte d’Azur a désormais atteint la Neutralité Carbone. Les installations de Cannes-Mandelieu et du Golfe de Saint-Tropez viennent d'obtenir le niveau 3+ de l’Airport Carbon Accreditation. Elles ont ainsi rejoint l’Aéroport Nice Côte d’Azur qui a pour sa part eu cette certification en 2016. L’Airport Carbon Accreditation est un programme porté par l’ACI Europe, qui permet aux aéroports du monde entier, de mesurer leur empreinte carbone et surtout, de mettre en place des programmes de réduction drastique de leurs émissions de gaz à effet de serre, selon 4 niveaux de certification : 1 cartographie, 2 réduction , 3 optimisation et 3+ neutralité.Ces résultats et programmes sont vérifiés par un cabinet indépendant, avant d’être revu par WSP, l’administrateur du dispositif.