Le Groupe Linea Voyages recrute chez Selectour Affaires

En tant que Directrice de Linea Business, Nora Habib sera en charge de l'activité voyages d’affaires de l’ensemble du groupe, comprenant la gestion du service commercial, les 4 plateaux d’affaires à Paris, Lyon, Bordeaux et Ajaccio et les 7 plateaux d’affaires intégrés aux agences Linea Voyages.



Nora Habib était auparavant membre du service commercial de Selectour Affaires. Elle accompagnait les agences du réseau dans le suivi de compte et la prospection de 2014 à 2018. Elle a également travaillé chez Carlson Wagonlit Travel et chez American Express voyages d'affaires.



Le Groupe Linea Voyages, dirigé par Natale Scaglia, se compose de 4 marques : Linea Voyages (11 agences de voyages en France), Linea Business (4 plateaux d’affaires dédiés et 7 intégrés), Linea Events (réceptif Mice & Groupes Loisirs en Corse) et Les Voyages Linea (Tour opérateur haut de gamme/sur-mesure dédié à la Corse).