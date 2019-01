Le Hyatt Regency Hangzhou est devenu Grand

Après sa transformation, le Grand Hyatt Hangzhou propose 388 chambres et suites aux voyageurs d'affaires. Elles offrent une vue imprenable sur le lac de l'Ouest ou sur la capitale de la province de Zhejiang. D'une superficie allant de 34m² à 240m², elles proposent une décoration mélangeant des textures raffinées et des éléments du design chinois. Elles sont toutes équipées entre autres d'un bureau, d'une salle de bain d'inspiration spa et du wifi gratuit.Les professionnels en déplacement qui séjournent dans une suite ou bénéficiant d'un accès Grand Club, ont un salon exclusif à leur disposition. Il sert gratuitement le petit déjeuner ainsi que des rafraîchissements en journée puis des cocktails en soirée. Les clients peuvent aussi profiter d'une salle de conférence, d'une terrasse sur le toit et d'un service de conciergerie 24/24.L'établissement qui a changé d'enseigne fin décembre, propose également à l'ensemble de ses hôtes 5 offres de restauration, un spa (qui ouvrira début 2019) et une salle de sport.Les entreprises ont à leur disposition 3300m² dédiés au MICE, soit 20 salles de réunion dont une salle de bal de 1200m².28 Hu Bin Road, Hangzhou,Chine, 310006Tel: +86 571 8779 1234Fax: +86 571 8779 1818