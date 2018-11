Le Koweït annule tous ses vols après des pluies diluviennes

" Les pluies qui se sont abattues dans la nuit de mercredi ont submergé les principaux couloirs de l'aéroport, et plusieurs vols ont été redirigés vers les aéroports de Dubaï, Bahreïn et Dammam ", a annoncé le chef de l'aviation civile du pays. La vie dans cet émirat désertique riche en pétrole est complètement paralysée depuis 48 heures à cause des pluies torrentielles.



Le gouvernement a ordonné la fermeture mercredi et jeudi des écoles et des institutions publiques. Les autorités, toujours dans un état d'alerte avancée, ont exhorté les habitants à ne pas sortir de leurs maisons.



Des pluies diluviennes se sont récemment abattues dans plusieurs pays de la région. La Jordanie a connu le plus lourd bilan: au moins 13 personnes y ont été tuées dans des inondations.