Le Loop va faire atterrir la grande vitesse à Chicago O'Hare

The Chicago Express Loop

"trois à quatre fois plus vite que les systèmes de transports"

"Nous disposons de la technologie de véhicules électrique et autonome la plus avancée au monde, et nous pouvons l’appliquer pour exploiter le tunnel"

Nouveau contrat d'envergure pour Elon Musk. Après la signature avec Abu Dhabi en avril dernier pour l'installation d'un Hyperloop, le milliardaire compte un nouveau projet à Chicago. Son entreprise Boring Company a été choisie par la municipalité américaine pour construire un système de transport souterrain ultra rapide reliant l'aéroport Chicago O'Hare au cœur de la ville.Baptisé, il permettra aux voyageurs d'affaires de réaliser le trajet en 12 minutes, soitactuels selon la jeune société. Il est vrai qu'un transfert en voiture prend en moyenne une heure, et cela sans tenir compte de possibles bouchons.Le tunnel de 27km - construit entre l'aéroport et le Block 37 de Downtown Chicago - disposera de navettes électriques de 8 à 16 passagers circulant à 240km/h. Toutefois à la différence de l'Hyperloop qui a inspiré le projet, ces véhicules conçus à partir d'un châssis du SUV Model X de Tesla ne rouleront pas dans un tube sous vide. Les départs seront programmés toutes les 30 secondes tandis que le Chicago Express Loop sera ouvert quotidiennement 20 heures par jour.Le coût du projet, évalué à environ 1 milliard de dollars, sera pris en charge par The Boring Company. Selon son patron, le prix du billet devrait être entre 20 et 25 euros l'aller simple.Lors d’une conférence de presse à Chicago, Elon Musk a ajouté, et le dispositif devrait être opérationnel d'ici 3 ans.