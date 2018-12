Le Mandarin Oriental Atlanta devient un Waldorf Astoria

Waldorf Astoria Atlanta Buckhead abrite 127 chambres, 10 suites dont une présidentielle et 47 résidences privées. D'une superficie d'au moins 44m², les chambres offrent une vue imprenable sur la ville. Misant sur une décoration élégante, elles disposent d'un mobilier sobre et en bois foncé. Elles sont aussi équipées d'une télé écran plat, d'un bureau, d'un accès internet wifi ou encore d'un coffre-fort. Les voyageurs d'affaires pourront également profiter - dans certaines chambres - d'un balcon privatif.Les hôtes bénéficieront du service de conciergerie personnel de l'enseigne pendant leur séjour. Ils pourront aussi se détendre après leur journée de travail en s'offrant un soin au spa de près de 1400m² ou en faisant de l'exercice au centre fitness ou au studio de yoga de l'établissement.L'hôtel possède un restaurant qui met en avant les recettes du sud des États-Unis dans un cadre sophistiqué. Il est possible aussi de boire un verre au lounge. Un business center est à la disposition des professionnels en déplacement.Les entreprises peuvent mettre en place des événements au sein de ce Waldorf Astoria. Il propose 7 salles de réunion. La salle de bal, plus grand espace MICE disponible, fait plus de 182m² et peut accueillir jusqu'à 250 personnes (en disposition réception). Par ailleurs, il est possible d'organiser des soirées et manifestations à l'extérieur grâce à un jardin privé.3376 Peachtree Road NE,Atlanta, Georgie,30326, USATel: +1-404-995-7500