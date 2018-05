Le Mandarin Oriental mise sur la vieille-ville de Doha

Le Mandarin Oriental Doha propose 128 chambres, 31 suites et 91 appartements avec services hôteliers. La décoration des pièces mixe des lignes contemporaines avec l'héritage qatarien.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition plusieurs offres de restauration dont l'Aqua, un restaurant rooftop spécialiste de "plats signatures" et l'IZU établissement du chef Izu Ani à l’inspiration méditerranéenne et à l’architecture ultra moderne avec sa terrasse et son bar secret.Par ailleurs, les clients ont accès à un spa de 3 000 mètres carrés offrant neuf salles de soins, deux piscines sur les toits et un centre de remise en forme.Les entreprises ont également la possibilité d'organiser des événements dans le complexe. Il abrite deux salles de bal d'une capacité de 400 personnes, et six salles de réunion.Msheireb Downtown Doha,PO Box 23643Doha, QatarTel : +974 4459 2678