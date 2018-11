Le Meet Pro Bretagne débarquera à Quimper le 6 décembre

Lors de cette 5eme édition du Meet Pro Bretagne, les visiteurs pourront rencontrer 55 professionnels bretons : hôtels, lieux de réunions, centres de congrès, traiteurs, agences événementielles, agences réceptives et équipements de loisirs). Ils présenteront aux entreprises de la région l’offre du territoire pour l’organisation de leurs futurs événements de 17h à 19h .Cette manifestation est portée par les quatre départements bretons et leurs clubs affaires respectifs : Côtes d’Armor Développement, Finistère Affaires, Haute Bretagne Evénements et Morbihan Affaires.Le workshop sera suivi de la 5ème cérémonie des Victoires de la Bretagne organisée par Le Télégramme.Jeudi 6 décembre à partir de 17hParc des Expositions de Quimper