Le Mondrian à Doha : un kaléidoscope de charmes

Dès l'ouverture de la porte, on comprend que nous aurons de l'espace. Un hall, qui donne accès à des toilettes et un espace de rangement, s'ouvre sur un salon à la blancheur immaculée. L'espace nuit, séparé du salon et de la salle de bain, reprend ce mélange des cultures. Nous sommes en Orient tout en étant dans un espace avant-gardiste fait de sculptures sous globe et de bibelots soigneusement choisis. Sur le côté, une mini cuisine avec une machine à café Nespresso ainsi qu'une bouilloire pour les amateurs de thé. En complément, un espace bureau pour travailler avec toutes les connectiques nécessaires. Le wifi haut débit est disponible gratuitement.



Le lit de taille king size est doté d'une literie confortable et dispose d'un dressing que nous aimerions tous avoir chez nous. Fauteuils et rangements accompagnent le tout. Cocooning assuré. A vivre, la chambre est plus que spacieuse, totalement insonorisée et dotée de deux téléviseurs (salon et chambre). Douche et baignoire dans la salle de bain avec pour les deux une vue sur l'horizon. Seul bémol pendant notre séjour, l'au chaude avait du mal à arriver rapidement. Des rodages liés à l'ouverture récente de l'établissement.



Situé à la sortie de la ville, l'hôtel ne propose pas une vue exceptionnelle et pour cause : le sable, les routes à 6 voies (coupe du monde de foot oblige) et des habitations individuelles s'offrent au regard de la suite junior que nous occupons au 17ème étage. Mais les grandes baies, du sol au plafond, impressionnent et habillent un quart de la suite. Spectaculaire surtout la nuit. Petit détail, le centre-ville est à une dizaine de minutes de l'hôtel. Taxi obligatoire à prévoir.