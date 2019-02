Le Moxy Chelsea à New-York ouvre ses portes

Il compte 349 chambres réparties sur 35 étages et se trouve à proximité de l'ultra centre de Manhattan. Son originalité ? La traditionnelle entrée de l'établissement a été transformé en Putnam and Putnam, un célèbre fleuriste new-yorkais. Le concept est de créer un hôtel qui propose une expérience sensorielle dès l'arrivée des clients.



L'établissement est également composé d'un salon commun où l'ambiance est souvent animée et qui peut accueillir des réunions d'entreprises. Côté restauration, c'est le groupe Rockwell qui a conçu l'offre avec une pasticceria à l'entrée et plusieurs restaurants du groupe Tao et du chef renommé Francesco Panella. La bonne surprise de cet hôtel : le prix. Réputée pour être une des villes les plus chères du monde, le Moxy Chelsea propose des chambre à partir de 159 $ la nuit.