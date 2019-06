Le One Monte-Carlo, nouveau lieu MICE à Monaco

Ce nouvel espace comprend 9 salles de réunion, dont une pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Le One Monte-Carlo est composé d'une salle polyvalente de 178m2, d'un auditorium de 154m2 et d'un foyer de plus de 500m2.



En parallèle, l'établissement est labellisé BREEAM et s'engage à mieux maîtriser l'impact écologique lors de l'organisation d’événements MICE.