Le PDG de Lufthansa reconduit jusqu’en 2023

Âgé de 51 ans, Carsten Spohr est devenu PDG du transporteur d’outre-Rhin en mai 2014 et a géré, un an à peine après son arrivée, la terrible catastrophe de GermanWings en 2015 qui avait coûté la vie à 150 personnes.



Reconnu par les syndicats comme un négociateur hors-pair, il a dû affronter plusieurs grandes grèves et a fini par réussir à négocier avec l’ensemble des personnels des contrats d’objectifs satisfaisant pour tous. Dans une récente déclaration, il a annoncé de grandes innovations pour les années à venir. Le renouvèlement de son mandat confirme la confiance que lui fait le Conseil d'administration pour mettre ses projets en œuvre.