Le Palais des Congrès d'Issy dévoile son nouveau visage

Le Palais des congrès d'Issy a bénéficié cet été d'un programme de modernisation.



Son gestionnaire Viparis explique "Ces travaux permettent désormais au lieu de proposer un esprit plus contemporain tout en mettant en exergue les vestiges d'époque tels que les vitraux conçus par Louis Barillet et les ornements métalliques du ferronnier d'art Raymond Subes".



Le bâtiment propose 3 000 m² d'espaces variés entièrement privatisables. Les entreprises ont à leur disposition un amphithéâtre de 946 places, deux espaces polyvalents de 390 m² et 627 m² et 11 salles de réunion équipées.



La façade fera l'objet d'une restauration en 2019.



Palais des Congrès d'Issy

25 Avenue Victor Cresson

92130 Issy-les-Moulineaux