Le Palais des Congrès de Paris Saclay ouvrira en avril

Situé au-dessus d’un nouveau parking public souterrain de 500 places, à seulement 100 mètres à pied des gares RER B, C et TGV de Massy, le Palais des Congrès Paris Saclay se dresse devant la place du Grand Ouest, le nouveau quartier de Massy.Entouré de nouveaux logements, d’un cinéma Pathé (9 salles), de 27 commerces et d’un futur hôtel, le site peut accueillir jusqu’à 1500 personnes en cocktail-soirée ou des séminaires de travail.Dans le détail, le bâtiment abrite un espace d’exposition de 1000m² d‘une hauteur de 7m sous plafond, 1 auditorium de 600 places assises avec une scène de 150m², 8 salles de réunion de 50 à 150m², 2 foyers de 460m² et 310m² et plus de 600m² d’espaces de convivialité.Dessiné par l'architecte et urbaniste Christian de Portzamparc, le Palais des Congrès de Paris Saclay est un cadre inspiré et tourné vers les nouvelles technologies afin de répondre aux exigences des entreprises et des centres de R&D régionaux. Les espaces sont équipés pour répondre aux besoins des entreprises : signalétique digitale des salles, vidéoprojecteurs et écrans dernière génération , stores automatiques pour occulter la lumière du jour, climatisation et chauffage indépendants par espace, sonorisation, éclairage modulable, insonorisation complète par cloisons rétractables et mobilier qui se décline selon les besoins des clients.La restauration sera assurée par Nomad, La Table Châteauform’ dont le laboratoire est situé à Rungis. Nomad pourra ainsi livrer chaque jour des produits frais au Palais des Congrès Paris Saclay.Chateaufom' a imaginé plusieurs offres sous forme de forfaits "tout inclus" pour répondre à tous les besoins, du simple déjeuner ou dîner assis, aux cafés d’accueil gourmands, cocktails thématiques, pauses permanentes ou copieux lunch-bags à emporter.