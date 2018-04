Le Palais du Grand Large de Saint-Malo va se faire une beauté

Le Palais du Grand Large version 2019 pourra gérer des événements réunissant 1000 personnes en plénière avec une exposition parallèle d’une cinquantaine de stands. Il disposera aussi de salles de sous-commissions et d'espaces de restauration.



Le hall d’accueil agrandi abritera un bureau d’accueil, le PC sécurité, 2 bureaux pour les organisateurs, un vestiaire et une bagagerie. L’accessibilité verticale sera totalement modifiée avec l’installation de 2 ascenseurs, qui desserviront tous les étages. Tout un réseau d’écrans sera déployé sur l’ensemble du palais pour faciliter l’orientation des participants et diffuser de l’information. La salle du Grand Large bénéficiera d’une rénovation esthétique et verra l’arrivée d’une cloison mobile qui permettra d’en faire un espace modulable.



De plus, le Palais du Grand Large se dotera d’une troisième rotonde au 3e étage. Ce nouvel espace vitré de 390m², construit dans le prolongement de l’espace Lamennais, donnera la sensation d’être littéralement posé sur l’eau. Une nouvelle salle de 65 m² viendra enfin compléter ce niveau. Par ailleurs, la nouvelle terrasse plein sud de 170 m² offrira une vue sur la mer, les bassins, les remparts de la ville de Saint-Malo.



Le bâtiment abritera aussi de grands plateaux modulables comme un plateau de 1 000 m² au premier niveau, un espace de 400 m² au second niveau avec la Rotonde Surcouf (et 3 salles d’ateliers et un amphithéâtre de 200 places, un plateau de 900 m² au troisième niveau, un auditorium de 1 000 places et jusqu’à 19 salles de réunion au total.



Les cuisines des 3 niveaux seront refaites, un monte-charge sera également installé dans une zone logistique dédiée. Enfin, les surfaces de stockage seront doublées, afin de faciliter le travail et apporter réactivité et confort à tous les événements.



Le planning des travaux

- Travaux phase 1 : juillet et août 2018

- Travaux phase 2 : novembre 2018 à septembre 2019

- Fermeture du site pendant 10 mois