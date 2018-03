Le Qatar re-porte plainte auprès de l'ONU

L’agence officielle du Qatar QNA a fait état de deux violations par des avions militaires émiratis mi-janvier et fin février, et d’une troisième par un appareil militaire bahreïni fin février également. " Le Qatar appelle le Conseil de sécurité et les Nations unies à prendre les mesures nécessaires (…) pour garantir la paix et la sécurité ", explique l'agence officielle.



Depuis le 5 juin 2017, les Emirats, l’Arabie saoudite, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu’ils accusent de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l’Iran (le grand rival régional de Ryad). Ces quatre pays ont fermé leurs liaisons aériennes, maritimes et terrestres avec le Qatar, compliquant la circulation des voyageurs d'affaires qui souhaitent faire une tournée dans la région. Doha a rejeté les accusations de soutien à des groupes extrémistes et accusé en retour ces pays de chercher à mettre sa politique étrangère "sous tutelle".



Ce n'est pas la première fois dans cette crise que le Qatar fait appel aux Nations Unies. Il a déjà porté plainte en janvier dernier pour des motifs similaires.