Le Qatar signe un accord de ciel ouvert avec les Etats-Unis

En pleine crise diplomatique avec ses voisins et sous le coup d'un embargo de leur part, le Qatar fait cavalier seul dans les relations chahutées avec les Etats-Unis. Les autorités américaines ont signé avec les représentants de l'Emirat un accord de ciel ouvert pour offrir "des règles du jeu équitables sur le front de la concurrence pour tous les services entre les États-Unis continentaux et le Qatar ".



Dans le cadre des accords conclus entre les deux administrations, la compagnie nationale Qatar Airways doit adopter " des normes transparentes et cohérentes au niveau international en matière de divulgation et d'audit ", ce qui signifie qu'elle doit publier ses comptes. La compagnie a également accepté de ne pas avoir de vols de cinquième liberté (par exemple, de s'arrêter en Europe pour prendre des passagers et continuer à destination des États-Unis). Une pierre dans le jardin d'Emirates qui vole par exemple de Dubaï à New York, via Milan, ou à Newark via Athènes. Ce nouvel accord stipule que tous les vols du Qatar à destination des États-Unis doivent être directs et ne peuvent avoir aucun point d'arrêt.



Le département d'État américain travaille également avec les Émirats Arabes Unis pour parvenir à un accord similaire.