Le Quai d'Orsay appelle les voyageurs en Indonésie à être vigilants

L'agence de météorologie indonésienne (BMKG) a émis un appel à la vigilance jusqu'au 6 janvier 2019 en raison de vents violents sur l'ensemble du territoire. Les conditions pourraient en effet être propices à la formation d'une tempête tropicale, notamment en mer de Chine.



Les régions susceptibles d’être soumises à de forts vents sont situées sur l’île de Sumatra (Belitung et Lampung, notamment), l’île de Java (Jakarta et Yogyakarta, en particulier), l’île de Kalimantan, le sud et le sud-est de l’île de Célèbes ainsi que dans les Moluques, mais également dans la province des îles Riau.



De fortes pluies, parfois accompagnées d’orages, toucheront également ces mêmes régions mais aussi l’île de Bali, la Papouasie et les petites îles de la Sonde.



Des vagues de 1,25 à 4 mètres pourraient se former dans plusieurs régions, notamment dans le détroit de Bali, le détroit de Lombok, dans le détroit de la Sonde ainsi que dans le sud et à l’ouest de l’île de Java. Les vagues pourraient atteindre 6m en mer d’Arafura (baignant la Papouasie), voire les dépasser en mer de Chine méridionale, notamment dans l’archipel des Natunas (province de Riau).