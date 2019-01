Le Quai d'Orsay recommande de reporter les déplacements pros au Zimbabwe

Face aux violences observées lors du premier jour d'une grève générale de trois jours au Zimbabwe, le Quai d'Orsay appellent les ressortissants français qui ont prévu de se rendre dans ce pays africain, à revoir leurs plans. Le ministère des Affaires étrangères explique sur son site internet "Compte-tenu des tensions sociales, de la pénurie d’essence et des incidents rapportés dans le pays, il convient de reporter tout séjour au Zimbabwe".



Par ailleurs, il est recommandé aux voyageurs d'affaires déjà sur place ce mardi "de ne pas sortir durant les prochaines 24h" . Le ministère précise qu' "Internet et certains réseaux sociaux ne sont plus disponibles depuis le matin du 15 janvier".