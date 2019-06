Le RER A de plus en plus ponctuel

Une moyenne revue à hausse avec un pic à hauteur de 94,2% en mars 2019. IDF Mobilités justifie cette amélioration par la mise en place d'une nouvelle grille horaires depuis décembre 2018 et des trains à double niveaux.



En parallèle, des régulateurs de flux ont été mis en place dans certaines gares et des équipes cyno-techniques ont été renforcées pour limiter le temps d’interruption en cas de colis suspects.



La ligne la plus fréquentée d'Europe en terme de trafic journalier compte plus de 1,4 million voyageurs quotidiens. Dans les prochains mois, une 4e voie sera créée à Cergy et les aiguillages seront rénovés, ce qui permettra de réguler encore un peu plus la branche depuis Vincennes.