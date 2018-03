Le RER A fermé de La Défense à Nation cet été

Les déplacements professionnels dans Paris ne passeront pas par le RER A cet été : la ligne sera fermée pour travaux dans la traversée de Paris, entre La Défense et Nation, du 28 juillet au 26 août, a annoncé la RATP. Suspendue, la liaison gare de Lyon - La Défense, il faudra prendre le métro. Les travaux concernent le renouvèlement des voies. Les gares de La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires, tandis que Charles de Gaulle-Étoile, Auber, Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon ne seront pas desservies par le RER A.



Par ailleurs et sur le même RER A mais dans la partie exploitée par la SNCF, le trafic sera interrompu cette année entre Maisons-Laffitte et Poissy du 28 juillet au 26 août inclus. La ligne L au départ de Paris Saint-Lazare circulera exceptionnellement jusqu’à la gare de Poissy durant les travaux, selon le communiqué.