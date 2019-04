Le RER D, votre nouvel espace de travail

Financés à 100% par Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse souhaite faciliter la vie quotidienne des Franciliens en améliorant leur mobilité et les conditions dans lesquelles ils se déplacent.



Chaque Work&Station (entre 2 et 50m²) disposera d’outils désormais indispensables au businessman qui se respecte : tablettes murales, prises électriques, USB, connexion WI-FI gratuite tout cela dans une ambiance confortable et chauffée. Plus de 3 milliards d’euros seront investis d’ici 2025 pour que les gares franciliennes soient multimodales, accessibles, sécurisées, et connectées.



Aujourd’hui, sur la ligne D, 18 gares sont équipées d’un espace de microworking :

Ballancourt, Boussy Saint-Antoine, Brunoy, Combs-la-Ville, Corbeil-Essonnes, Créteil-Pompadour, Garges-Sarcelles, Goussainville, Grigny, La Ferté Alais, Melun, Ris-Orangis, Savigny le Temple, Stade de France, Vigneux, Villeneuve-Saint Georges, Villiers-le-Bel, Viry Chatillon.



Sur l’ensemble de la ligne D, les prochains Work&Station ouvriront dans les gares suivantes :

Evry Val de Seine, Evry Courcouronnes, Mennecy, Montgeron, Moulin Galant, Orangis Bois de L’Epine, Ponthierry Pringy, Yerres, Louvres, Survilliers Fosses.