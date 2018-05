Le RGPD, un standard européen qui s'impose de fait au niveau mondial

Les mails se sont multipliés dans votre boîte aux lettres personnelle ou professionnelle pour réclamer votre approbation, cette dernière semaine, et c'est lié à un véritable changement de règles : vous ne pouvez plus être abonné sans l'avoir voulu, vous êtes détenteur de vos données et cette règle s'applique pour vous, européen, sur toutes les plateformes numériques du monde. Facebook, Twitter, AirBnb et autres grandes plateformes américaines ont ainsi commencé à notifier à leurs utilisateurs européens des modifications de leurs conditions d'utilisation, pour être conformes à la législation européenne. L'utilisateur doit donner un consentement " libre, spécifique, éclairé et univoque " de ses données.



Bien sûr, tous les services ne vont pas vous solliciter de la même façon. En visite à Paris, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a dû le reconnaitre : " Nous avons l'intention de mettre les mêmes réglages (de confidentialité) à disposition de tout le monde partout, pas simplement en Europe. Mais est ce que ce sera exactement le même format ? Probablement pas ". Sam Pfeifle, un spécialiste américain de l'association des professionnels du traitement des données (IAPP), a reconnu auprès de l'AFP que " Pour certaines entreprises, être capables de discerner d'où leurs clients sont originaires, et faire une ségrégation entre les données suivant cette origine est sans doute trop difficile ". Il reste qu'elles devraient le faire, et c'est votre droit d'accepter, ou non, de figurer dans un fichier.