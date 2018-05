Le Ramadan débute ce jeudi

Les voyageurs d'affaires auront à cœur de respecter les pratiques religieuses de leurs interlocuteurs et une attitude de non provocation dans les pays musulmans qu'ils auraient à visiter en s'abstenant de boire et manger en public dans la journée. Ce mois de ramadan débute ce jeudi 17 mai en France et la plupart des pays du Golfe notamment, il s’achève par l’Aïd el-Fitr, la « fête de la rupture du jeûne », qui devrait avoir lieu vers le 15 juin cette année.



La dimension sociale est très importante après l’iftar, repas quotidien de rupture du jeûne et il n'est pas rare que les voyageurs en déplacement y soient invités dans un geste d'amitié qui ne se refuse pas.