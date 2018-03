Le Relais de Chambord va ouvrir ses portes aux Corporates

Le Relais de Chambord proposera 55 chambres et suites.. La décoration a été pensée pour reproduire la chaleur d'une maison de campagne, avec des espaces de vie imaginés pour favoriser les échanges autour d'un feu de cheminée, d'une bibliothèque ou d'un billard.Le restaurant bistronomique, situé en face du château et ouvert sur une terrasse monumentale, offrira à ses convives la chaleur de ses cheminées en hiver et la douceur de ses espaces extérieurs à la belle saison.Les clients auront également à leur disposition un hammam, un sauna, deux cabines de soins ainsi qu'un jacuzzi extérieur. Dans l'enceinte du domaine, plus de 800 hectares sont librement accessibles aux hôtes.Les entreprises peuvent aussi organiser des événements dans cet établissement situé à deux pas du célèbre château. Il abrite une salle de conférence de 60 places ainsi que de deux salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes. La modularité de ces espaces, de la terrasse et des abords de la rivière du Cosson permet également l'accueil de manifestation face au château. L'offre MICE de l'hôtel s’étend d'ailleurs aussi à l’ensemble des lieux privatisables du Domaine.Les chambres sont proposées à partir de 150 euros la nuit avec petit-déjeuner, et les suites à partir de 190 euros par nuit avec petit-déjeuner.Place Saint Louis41250 Chambord,Centre, France