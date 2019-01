Le Rhônexpress fait le plein

Le Rhônexpress séduit de plus en plus de passagers. La liaison ferroviaire rapide reliant le centre de Lyon à l'aéroport Saint-Exupéry en moins de 30 minutes a accueilli 1 509 577 voyageurs en 2018. Cela représente une fréquentation en hausse de 8.6% par rapport à 2017.



Le train a également connu un record de fréquentation le vendredi 7 décembre avec 7 999 passagers quotidiens lors de l’édition 2018 de la fête des Lumières.



Rhônexpress propose 139 courses par jour de 4h25 à minuit, un départ toutes les 15 minutes de 6h à 21h, une circulation 365 jours par an, 7 jours sur 7.