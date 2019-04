Le SNPL menace d'une grève en mai

Après les quelques mois d’accalmie, le marché de l'aérien pourrait bel et bien être impacté par une nouvelle grève des pilotes. Outre les pertes économiques, ce sont surtout les voyageurs qui se retrouvent impactés.Selon nos confrères de La Tribune , la grève débuterait lundi 6 mai à 00h01 jusqu'au samedi 11 mai 23h59. Un mouvement qui concerne toutes les compagnies françaises y compris easyJet et Vueling. En cause : la disparition de la caisse de retraite des personnels navigants (CRPN). En parallèle, le syndicat conteste que la branche du secteur puisse négocier tous les sujets spécifiques aux pilotes. Des revendications qui ne sont donc pas d'ordre économique mais social.A ce jour, le gouvernement n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.