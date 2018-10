Le SNPNC easyJet rejoint le mouvement du 9 octobre

Nous avons, en accord avec le SNPNC national, pris une décision plus dure, parce que motivée par vos retours sur la situation concernant les erreurs de paye et de calcul des primes de participation

Nous avons dans le passé déjà menacé la Compagnie de cesser le travail au sujet des erreurs de paye, la compagnie ayant alors mis en place des plans d’action et de correction qui ont permis de lever ces préavis d'arrêts de travail, ces plans d'action se sont tous avérés inefficaces. Et, parfois à juste titre, vous nous avez reproché de lever nos préavis trop facilement

L'ensemble des hôtesses et stewards basés en France est appelé à s’associer à la journée de grève interprofessionnelle du 09/10, et à cesser le travail à cette date. "", explique le SNPNC ", explique le syndicat.Râler dans les galleys ou sur Facebook ça fait du bien, mais ça ne suffit pas, mobilisez-vous le 9 octobre.Nous anticipons que la Compagnie fera son travail de communication habituelle et culpabilisante dans les prochains jours, ne soyez pas dupe lorsque vous lirez ses messages.