Le Salon Mondial du Tourisme met en avant le Twaming !

Voilà une idée qui devrait plaire aux voyageurs d’affaires curieux et avides de connaître plus personnellement le pays qu’ils visitent et qui souhaitent donner un peu de leur temps pour aider les autres. Pour les américains, ce « social bleisure » souvent soutenu par les entreprises est appelé à se développer. Il en sera question en fin de semaine prochaine au Salon Mondial du Tourisme, Porte de Versailles à Paris.