Le Sofitel Rome Villa Borghese ouvrira ses portes le 1er juillet

Situé dans une rue calme, en plein centre de Rome, cet ancien palais du 19ème siècle est proche de certains monuments et parcs qui comptent parmi les plus célèbres de la ville, comme la fontaine de Trevi, la Villa Médicis ou l’Escalier de la Trinité-des-Monts. Son aspect central pourra convenir aux voyageurs d'affaires en déplacement dans la ville éternelle connue (aussi) pour ses dramatiques conditions de circulation.



L’établissement proposera 78 chambres et suites, dont de nouvelles suites plus spacieuses, un nouvel espace de remise en forme, un nouveau programme bien-être et trois grandes salles de réception.



Le Sofitel Rome Villa Borghese accueillera également sur son toit-terrasse un salon et restaurant Settimo, offrant une vue panoramique sur les jardins de la Villa Borghese et la Basilique Saint-Pierre.