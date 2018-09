Le Solenca met du Gers dans ses séminaires

L'hôtel Solenca - écolabellisé, membre des Logis - ajoute une box Gascognes Groupes à son offre intégrant déjà les visites traditionnelles relatant l’architecture, les musées, l’histoire (d’Artagnan) de sa belle région. Son animation séminaires intègre 3 propositions :



- Cuisiner le canard gras chez un éleveur/conserveur. La prestation dure 2h30 et les participants « stagiaires » emportent à la fin de ce stage de cuisine le fruit de leur travail : un panier comprenant : 1 foie gras de canard de 180g, 1 bocal de confit de canard 2 cuisses, 1 pâté de foie de canard, 1 rillette de canard au foie gras de canard 180g, avec étiquettes personnalisées

- Découvrir l’élevage du vin et de l’armagnac : après la visite des installations de ce domaine familial et la dégustation de leurs produits, vous mettrez en flasque de 10 cl l’armagnac du millésime que vous choisirez et vous emporterez cette flasque qui comportera une étiquette personnalisée à votre nom

- Découvrir une séquence de culture et traditions avec « Lou Jan dé Buros » qui élève des vaches qui participent aux fameuses courses landaises et autres « Intervilles ». Jan dé Buros vous retrace la vie d’un gascon à la campagne. Vous emporterez une photo du groupe dédicacée avec deux figurines : un écarteur et une vache landaise.



L'établissement propose ainsi aux participants (pour 85€ par personne) une offre leur permettant de rapporter des produits du Gers de leur propre fabrication, étiquetés à leur nom, à faire déguster ensuite chez eux.



Pour plus de sensations, Le Solenca propose également à ses hôtes de conduire un véhicule de compétition sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro, sur un simulateur de pilotage dynamique. Chacune des prestations peut être commandée seule ou toutes ensemble et sera effectuée par tout le groupe.