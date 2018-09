Le TGV change de nom, c'est Inoui ! (+ vidéo)

Vrai changement ou méthode Coué ? Le TGV devient TGV Inoui, et le crédo est simple : " C’est l’assurance d’un voyage avec plus de confort et de tranquillité, plus de connectivité pour voyager avec son temps et plus de services adaptés aux besoins de chacun avec une équipe qui prend soin des clients ; les prix eux restent inchangés ", explique la SNCF.

La montée en gamme des rames s'accompagne donc d'un changement de communication avec la volonté de séduire plus largement les voyageurs et éviter le glissement de clientèle vers l'offre moins chère ou la concurrence (avion + covoiturage).



En expérimentation depuis plus d’un an sur Paris-Bordeaux et Paris-Toulouse, le TGV nouveau a, selon la compagnie ferroviaire " fait ses preuves avec une satisfaction client en hausse de 10 points ". Après un an d'ajustements, la marque est maintenant déployée au niveau national.

La SNCF assure que ce changement correspond aux investissements réalisés depuis plusieurs années : " 1,5 milliard d’euros ont été investis dans 55 nouvelles rames L’Océane et un travail de rénovation en profondeur sur 224 rames TGV a été engagé. Avec une nouvelle livrée « blanche », un intérieur plus confortable, réaménagé et équipé de prises électriques pour tous les voyageurs ". Au total, ce sont 279 rames au standard de TGV Inoui qui circuleront à horizon 2020.



Parallèlement, 300 millions d’euros ont été investis pour déployer le wifi gratuit à bord et 50 millions pour développer l’accueil embarquement assurant la tranquillité des voyageurs à bord des trains. A priori les voyageurs d'affaires devraient retrouver ce déploiement wifi sur tous les trains d'ici 2 ans.

De nouvelles rames sont par ailleurs en cours de conception avec Alstom ( un programme de près de 3 milliards d’euros) pour 100 TGV du futur : " Ce TGV sera le plus écologique du monde, le plus connecté, le plus confortable et le plus économique ", assure la SNCF.



A noter que la SNCF affirme avoir également engagé une révolution culturelle de ses collaborateurs avec un programme de formation au service réalisé auprès de 8.000 collaborateurs : " C’est aussi une aventure humaine portée par tous les collaborateurs du groupe, une attitude nouvelle et des changements profonds qui incarnent la volonté et l’exigence de SNCF d’offrir à tous la meilleure expérience de voyage à grande vitesse en France , explique la SNCF.