Le TOTEC s’ouvre aux décideurs du Voyage d’Affaires pour aborder l’expérience voyageur de demain

Frédéric Vanhoutte : Ces deux mondes convergent. C’est désormais le voyageur qui, par ses attentes et ses comportements, forcent l’évolution des services et produits sur ces marchés. Par ailleurs, l’entreprise et le touriste évoluent dans un même monde, dans une même économie globale, dans une même vigilance sur les données et la sécurité. Ils sont également concernés par les mêmes nouveaux usages. Les gilets jaunes ont ralenti les accès aéroports pour tous, homme d’affaires et familles, les applications mobiles sont les mêmes, les services à la personne, les parkings rémunérés, les contrôles plus ou moins fluides à l’aéroport, la robotique appliquée…



les points communs sont nombreux. Et puis, c’est notre ADN, chez Eventiz Media Group, que de rassembler. Par nos médias, par nos événements, nous agissons ainsi depuis 15 ans… Avec les acquisitions de l’Echo touristique et de Déplacementspros.com, nous constatons cette attente de partage d’expériences sans amalgame et avec le respect des différences, évidemment.