Le Terminal 1 de l'aéroport de Nice va être agrandi

"la construction d’une extension d’environ 1.000 m² à l’Est du Terminal 1, niveau 1 et de locaux techniques d’environ 50 m² au rez-de-chaussée de l’extension."

"2 nouvelles pré-passerelles et passerelles télescopiques avions."

Après d'importants travaux, l'aéroport de Nice avait dévoilé aux voyageurs d'affaires un Terminal 1 rénové en juin 2016 et un Terminal 2 repensé en février 2017. . Mais le gestionnaire de la plate-forme ne semble pas lassé des travaux. Nice-Matin révèle que la Société aéroports de la Côte d’Azur a passé un appel d'offres pour agrandir le T1.Selon le document, le projet prévoitIl est également prévu de remplacer plusieurs passerelles et de créerDans le cadre de ce projet, l'aéroport souhaite aussi améliorer la configuration des postes avions pour augmenter sa capacité de stationnement.La première tranche des travaux, qui concerne les passerelles, serait réalisée entre juin 2018 et mai 2019. Les autres chantiers s'étaleraient jusqu'à avril 2021.