Le Terminal 1 de l'aéroport de Sydney se fait plus silencieux

L'aéroport de Sydney va réduire le nombre des annonces faites au sein du Terminal 1 à compter de ce lundi 17 septembre 2018. La plate-forme réserve désormais les messages aux passagers - par exemple l'appel des voyageurs manquants - à la zone des portes d'embarquement uniquement.



Toutefois, les annonces importantes – comme les perturbations - seront toujours diffusées dans l'ensemble du complexe.



Le CEO de la plate-forme australienne, Geoff Culbert, a expliqué "les passagers pourront maintenant se relaxer sans être interrompus par des annonces constantes" . Il a ajouté "nous travaillons étroitement avec nos compagnies aériennes et nos autres partenaires pour nous assurer que nous avons trouvé le bon équilibre entre fournir un environnement reposant et sans stress et donner aux passagers les informations dont ils ont besoin en termes de signalisation et d'information de vols pour les aider à se rendre à leur porte rapidement et efficacement".



Sydney Airport n'est pas la première plate-forme à suivre cette initiative baptisée Quiet Terminal. Changi, Dubaï, Hong Kong et Helsinki ont déjà pris des mesures similaires.