Le Top 5 des incivilités en avion

Plus de 6 Français sur 10 ont déjà voyagé avec des passagers dont le comportement les mettait mal à l'aise. Le sondage de JetCost pointe du doigt 5 scénarios qui les font grincer des dents. Enlever ses chaussures et/ou chaussettes met 58% des voyageurs interrogés mal à l'aise. Viennent ensuite le fait de mettre les pieds sur l’accoudoir du siège d’en face (54%) et parler fort avec d’autres passagers (36%).



Les supplices ne s'arrêtent pas là. Au grand désespoir des sondés, certains passagers ont la bonne idée de manger de la nourriture avec une forte odeur (27%) tandis que d'autres se font les ongles (20%).



Les sondés ont dû ensuite expliquer comment ils ont réagi lorsqu’ils se sont retrouvés confrontés à ce type de situation. La majorité des sondés ont indiqué avoir " demandé à la personne concernée d’arrêter "’ ce qu’elle était en train de faire (39%), tandis que d’autres ont préféré "se plaindre au personnel de cabine" (32%), chargé en conséquence de faire le gendarme. Un sondé sur cinq (20%) a choisi de "lancer un regarde noir" à la personne concernée. Pas d'information sur l'efficacité de cette méthode.



Un seul constat à la lecture de cette étude : les passagers parfaits sont rares. Plus d’un sondé sur deux (52%) a reconnu avoir aussi de mauvaises habitudes en avion. Lorsqu’on leur a demandé de les nommer, plus d’un tiers (36%), ont cité "laisser mes déchets sur mon siège" en sortant de l’avion et "mettre les pieds sur l’accoudoir d’en face" (35%). 7% ont aussi confessé faire une "toilette plus personnelle" telle que se couper les ongles ou se passer du fil dentaire entre les dents devant d’autres voyageurs.