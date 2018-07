Le Tour de France perturbe l'accès à la Gare d'Amiens ce 14 juillet

Compte tenu des conditions de circulation particulières liées à l’accueil du Tour de France,il est conseillé aux voyageurs de vérifier les moyens d’accès et le temps de parcours nécessaire de ou vers la gare.



Piétons

La traversée des boulevards d’Alsace Lorraine et de Belfort par les piétons sera limitée en fonction des horaires de passage de la caravane du Tour et des coureurs.



Véhicules automobiles

Les parkings Amiens 2, La Vallée et Perret (accès rue Charles de Foucauld) sont ouverts aux horaires habituels. Dépose minute gratuite.



Bus urbains

Les itinéraires et terminus du réseau de bus AMETIS sont modifiés.



Cars régionaux Amiens-Beauvais/Aéroport Beauvais Tillé

Les liaisons Amiens <> Beauvais en cars régionaux (Ligne 42) seront terminus à l’arrêt "CHU Amiens". Liaison de et vers le centre-ville par le réseau Ametis.



Navette TGV Haute Picardie

L’arrêt de la navette pour la gare TGV Haute Picardie et les horaires de départ sont maintenus rue Paul Tellier dans les conditions habituelles.