Le Transilien se dote d'un chatbot

Le Chatbot Transilien a été imaginé pour "interagir avec l’utilisateur de façon personnelle et amicale" . La version béta mise en ligne ce lundi peut, entre autres, informer les usagers des prochains départs des trains et de l’état du trafic sur l’ensemble du réseau ferré Île-de-France (métro, RER, Transilien, Tram).



L'outil a également la possibilité de communiquer aux passagers des itinéraires, des fiches horaires (moteur transilien.com), des plans du réseau et des lignes, les tarifs ou encore des formulaires de réclamations.



La SNCF planche déjà sur de nouvelles fonctionnalités. L’utilisateur pourra prochainement enregistrer son train ou sa gare favorite, et recevoir des alertes "Prochains départs" et "État du trafic".



Dans un second temps, le voyageur pourra effectuer une recherche d’itinéraire directement avec le bot sans passer par transilien.com, en saisissant une adresse ou un point d’intérêt en Île-de-France. L'outil sera capable aussi de géolocaliser l’utilisateur pour le diriger automatiquement vers la gare la plus proche, etc.



Comment ça marche ?

Pour utiliser le Chatbot Transilien sur Messenger, il est nécessaire d'avoir un compte Facebook.

1. Ajoutez dans ses contacts "Transport Bot - SNCFTransilien"

2. Une fois le contact ajouté, il est possible d'interagir avec lui en cliquant sur "Démarrer"

3. Il est alors possible de poser une question concernant un trajet