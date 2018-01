Le VTC Heetch a finalisé sa levée de fonds

Heetch vient de finaliser une levée de 20 millions de dollars (16,5 millions d’euros) auprès de Félix Capital (UK), Via ID (FR), Alven (FR), Idinvest Partners (FR) et InnovAllianz (FR), le fond stratégique d’Allianz. Avec cette nouvelle manne financière, la start-up souhaite renforcer ses équipes techniques et accélérer son développement en France et à l’international.



"Nous avons lancé Heetch en 2013 avec un modèle entre particuliers. Par la force des choses, nous avons dû recommencer à 0 avec des chauffeurs professionnels en mars 2017. Nous étions sur un marché nocturne de niche, on nous a forcé à aller jouer dans la cour des grands. Aujourd’hui, nous sommes plus gros qu’avant notre condamnation. Bien sûr, ce n’est qu’une étape : nous avons l’ambition, à terme, de contester le leadership d’Uber en Europe." , déclare Teddy Pellerin, co-fondateur de Heetch.



Sur le marché français, Heetch est déjà disponible dans 6 villes (Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Nice, Marseille) et bientôt à Toulouse, Montpellier et Strasbourg. Implantée également en Suède, Italie et Belgique, l'application est disponible depuis quelques semaines au Maroc, en partenariat avec 19 syndicats de Taxis Marocains. L'entreprise vise une ouverture dans 2-3 pays au cours de l’année 2018.