Le Vietnam prolonge les exemptions de visa

Le Vietnam a renouvelé pour 3 ans l’exemption de visas au bénéfice des citoyens de la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie qui devait expirer fin juin. Elle concerne tous les types de motifs de séjour ou de passeport en conformité à la loi vietnamienne. Les voyageurs d'affaires pourront encore profiter de ce dispositif jusqu'au 30 juin 2021.



Par ailleurs, la durée maximale de séjour au Vietnam sans visa, pour les voyageurs provenant des cinq pays concernés sera toujours de 15 jours. Toutefois, la plupart des voyages des visiteurs internationaux durant entre 12 et 17 jours, le gouvernement va prochainement étudier la possibilité de porter la période sans visa autorisée à 30 jours.



Action-Visas précise rapporte également que "les autres points que sont, entre-autre, l’ajout de nationalités à la liste des pays exemptés de visa, l’ajout de nationalités éligibles à l’obtention du visa électronique, l’exemption de visa pour un transit de 48h/72h, seront étudiés et traités ultérieurement".



Rappel de la procédure d’exemption de visa

- L’exemption de visa sera applicable du 1er Juillet 2018 au 30 Juin 2021.

- Le passeport doit être valable au minimum 6 mois au moment de l’arrivée au Vietnam pour bénéficier d’une exemption de visa.

- Les séjours excédant les 15 jours ne sont pas exemptés de visa.

- Pour les voyageurs exemptés de visa, une seconde entrée sans visa ne pourra être effectuée qu’au-delà de 30 jours après la dernière sortie du Vietnam.

- Pour les voyageurs titulaire d’un visa, la seconde entrée au Vietnam n’est pas soumise au délai susmentionné de 30 jours.