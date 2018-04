Le Vietnam veut réduire ses parts dans Vietnam Airlines

Le ministère des Transports vietnamien souhaite se désengager en partie de la compagnie Vietnam Airlines. Il veut réduire ses parts dans l'entreprise à 51% du capital en 2019. Le Vietnam détient actuellement 86,16% du capital de Vietnam Airlines et souhaite le réduire à 51% en 2019. Le ministère des Transports travaille avec les autorités et instances concernées pour trouver la méthode la plus appropriée pour atteindre cet objectif.



De leur côté, des responsables de la compagnie ont soumis une feuille de route pour la période 2017/2020 en novembre dernier. Elle évoquait entre autres la cession des capitaux détenus par l'Etat.