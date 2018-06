Le Westminster de Nice devient un BW Premier Collection

Le Westminster Hotel & Spa, BW Premier Collection by Best Western, propose 99 chambres. De 18m² à 55 m², elles disposent toutes d’une connexion wifi gratuite, d’un téléphone, d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort ou encore d’un mini-bar. Les chambres donnent soit sur la ville, soit sur la mer. Certaines ont aussi des balcons.Les voyageurs d'affaires peuvent profiter pendant leur séjour d' un restaurant nommé "Le Duc", d'un bar "Le W", et d'un espace bien-être de 400m².L’établissement bénéficie de 7 salons de réunion et de réception pouvant atteindre jusqu’à 500m² et accueillir 180 personnes en plénière, 250 personnes en banquet et 400 invités pour un cocktail.Les différents espaces s’adaptent à tous types d’événements : conventions, séminaires, lancements de produits, réunions, colloques, cocktails. La plupart bénéficie de la lumière naturelle et deux des Salons, «Le Président» et «La Belle Époque» ont gardé leur caractère avec leurs plafonds à caissons de près de 7 mètres de hauteur. D’autres espaces, compris entre 30 et 35m², se veulent plus intimistes. Ces derniers ont un style contemporain et viennent compléter l’offre. Le nom des 7 salles se réfère à l’histoire de l’hôtel.27 promenade des Anglais,6000 NiceTel : +33 4 92148686