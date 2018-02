Le groupe aérien IAG, maison mère des compagnies espagnoles Iberia et Vueling, de la britannique British Airways et de l'irlandaise Aer Lingus, a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice net de 2,001 milliards d'euros, soit 3,6% de plus sur un an. Son bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels a toutefois grimpé de presque 19%, et le directeur général d'IAG, Willie Walsh, a assuré que " toutes" " les compagnies du groupe "s'étaient extrêmement bien portées ".