Le ciel italien perturbé par une grève, ce lundi

Les syndicats italiens Cub Trasporti, Flt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl-Ta et associazione piloti (association des pilotes - AP) appellent les équipages des compagnies aériennes Alitalia, Air Italy et Vueling à faire grève ce lundi 28 janvier 2019.



Le personnel navigant d'Alitalia stoppera le travail pendant 4 heures entre 13h00 et 17h00. Les salariés des deux autres transporteurs mèneront pour leur part une action de 24 heures. Par ailleurs, les aéroports de Vérone et Catane seront perturbés par des débrayages au sein des sociétés de services aéroportuaires Alpina Service et Gh.



Il est ainsi conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.



Un second mouvement social est prévu en Italie le vendredi 15 février 2019.